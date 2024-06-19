شاهد: الاحتلال يحرق الجانب الفلسطيني من معبر رفح ويدمره

أظهرت تسجيل صوره أحد الجنود الإسرائيليين آثار الدمار والحرق في معبر رفح من جانبه الفلسطيني، بعد سيطرة قوات الاحتلال عليه في 7 مايو/أيار الماضي.

وفي الصور تظهر صالة المغادرين وقد حرقت بالكامل فضلًا عن عدد من مرافق المعبر جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن معبر رفح لم يعد صالحًا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.

وعلّقت على تسجيل مصور يظهر الدمار والحرق، وقالت: “هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالح للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة”.

وأضافت: “بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة”.

وفي 7 مايو/أيار الماضي سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح التي كانت تكتظ بالنازحين، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع منذ سيطرة إسرائيل على المعبر، جراء منع دخول المساعدات وتوقف حركة مرور المرضى والجرحى إلى الخارج لتقلي العلاج، إثر خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.