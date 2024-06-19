كتائب المجاهدين تقصف موقع قيادة الاحتلال بمحور نتساريم برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب المجاهدين الفلسطينية قصف موقع قيادة الجيش الإسرائيلي في محور “نتساريم” برشقة صاروخية جديدة.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته الكتائب انطلاق صواريخ عدة باتجاه هدف محدد، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المنطقة.

تأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مناطق متعددة من غزة تصعيدًا إسرائيليًا، وغارات على مختلف أماكن القطاع.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق الثلاثاء والأربعاء، عن استهداف مواقع عدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح ونتساريم وغلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة.

وصرحت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها دكت “قوات العدو المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وقالت إنها أطلقت طائرة “زواري” انتحارية تجاه قوات العدو في مستوطنة “حوليت”.