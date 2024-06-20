فقدوها منذ أشهر.. اللحوم المصنّعة بديل النازحين عن لحوم الأضاحي في غزة (فيديو)

اضطر النازحون لوسط وجنوب قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ عدة أشهر، لاستبدال لحوم أضاحي عيد الأضحى المبارك، الذي اعتادوا عليه لسنوات طويلة باللحوم المصنعة التي تصل للقطاع عبر شاحنات المساعدات الإنسانية، وذلك بعد حرمانهم من الأضحية لهذا العام.

وقالت جملات وادي، نازحة فلسطينية لوسط القطاع وربة أسرة، إنها “اضطرت لاستبدال لحوم الأضاحي باللحوم المصنعة التي تصل لغزة عبر شاحنات المساعدات الإنسانية”، مشيرة إلى أن هدفها من ذلك هو إدخال الفرحة لقلوب أفراد عائلتها الذين حرموا من إعداد الأطعمة الخاصة بعيد الأضحى بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت وادي، للجزيرة مباشر، أن أسرتها اعتادت خلال السنوات الماضية على شراء الأضحية خلال العيد، وإعداد مختلف أنواع الأطعمة من لحومها؛ إلا أنه وبسبب الحرب فقدوا المقدرة على ذلك، كما أنهم فقدوا أي بهجة للعيد الذي غابت جميع أجواءه عن سكان القطاع.

وبحسرة شديدة، أشارت وادي، إلى أن “الحرب غيبت بهجة العيد، في ظل عدم قدرة الناس على شراء الأضاحي أو حتى اللحوم التي تُباع بأسعار مرتفعة للغاية”، مطالبة بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية وتحسين ظروف حياة النازحين في القطاع الذي يعيش ويلات الحرب منذ تسعة أشهر.

بدوره، قال زوجها، مهدي وادي، إن “أجواء الأعياد كانت قبل الحرب الإسرائيلية على غزة أفضل بكثير من الأجواء الحالية في ظل استمرار الحرب”، لافتاً إلى أن الحياة كانت أفضل وأجواء العيد أجمل مما هي عليه الآن.

وأضاف وادي، للجزيرة مباشر: “قبل الحرب كنا نعيش بشكل أفضل، ولحوم العيد تتوفر لدينا بشكل كبير للغاية، أما في ظل الحرب فقد استبدلناها بلحوم المعلبات التي تصل عبر المساعدات الإنسانية”.

وتابع “لا نملك ثمن اللحوم في حال توفرها بالأسواق، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة للغاية”، مشيراً إلى أن عائلته كانت في السابق توزع اللحوم على الجيران أما الآن فهي لا تجدها.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي دخول العجول والخراف إلى قطاع غزة، كما أنه عرقل بشكل متعمد وصولها للقطاع قبل أيام من عيد الأضحى، ما حال دون إقامة الشعائر الدينية لدى السكان والنازحين.