رفح.. رصد مروحية إسرائيلية واستهدافها بصاروخ سام 18 (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، مشاهد قالت إنها لعملية رصد طائرة مروحية إسرائيلية واستهدافها بصاروخ “سام 18” (إيغلا) شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويظهر “الفيديو” لحظة إطلاق الصاروخ باتجاه المروحية التي كانت تحلق على ارتفاع متوسط في أجواء المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الرواية التي تضمنها “الفيديو”.

يأتي نشر سرايا القدس لهذا “الفيديو” في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الساعات الأخيرة، نفّذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عمليات نوعية عدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام “قصف تجمع لآليات العدو في مخيم الشابورة بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي”.

وأما في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس (جنوب)، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها صوب أهداف مجهولة، بينما أعلنت “كتائب القسام” قصف موقع “العين الثالثة” برشقة صاروخية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيًا أمام محكمة العدل الدولية.