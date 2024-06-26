مشاهد من المجاعة.. أطفال يصطفون للحصول على القليل من الطعام شمالي غزة (فيديو)

تداول ناشطون على منصة “إكس” مقطع “فيديو” مؤثر يظهر مشاهد من المعاناة والجوع الذي يعصف بشمال قطاع غزة، حيث يصطف العديد من الفلسطينيين، معظمهم أطفال، للحصول على القليل من الطعام.

ويُظهر “الفيديو” أطفالًا يصطفون في طوابير طويلة للحصول على وجبات طعام محدودة، في محاولة لتخفيف معاناتهم اليومية.

وفي ظل الحصار الإسرائيلي المستمر والهجمات العسكرية المتواصلة، يعيش سكان غزة ظروفًا إنسانية كارثية، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.

مشاهد من المجاعة.. فلسطينيون معظمهم أطفال يصطفون للحصول على القليل من الطعام في شمال #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FlgfQIWfrV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2024

وخلص تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى أن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة يعانون “مستويات كارثية” من انعدام الأمن الغذائي.

ورغم أن التحذيرات السابقة الصادرة في شهر مارس/آذار من مجاعة وشيكة في شمالي القطاع لم تتحقق، فإن “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” أفاد بأن 495 ألف شخص، أي نحو 22% من سكان غزة، يعانون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، حسب الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة بأكمله ما زال مهددًا بخطر المجاعة المرتفع والمستمر.

وأوضح تقرير المنظمة، التي تضم شراكة دولية بين 19 منظمة تُعنى بتحليل الأمن الغذائي في الدول التي تواجه أزمات غذائية، أن خطر المجاعة يستمر في جميع أنحاء القطاع طالما استمر النزاع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.