اشتباكات ضارية في الشجاعية والمقاومة الفلسطينية تتصدى للاحتلال وتوقع به خسائر (فيديو)

شهد حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الجمعة، اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، مع تصاعد وتيرة القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على الحي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابات في صفوف جيش الاحتلال، وتم إجلاء المصابين بطائرتين مروحيتين.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاومة الفلسطينية نفذت هجمات نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في الشجاعية من مسافة صفر، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال.

وأعلنت الكتائب أنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته في شارع بغداد بقذائف الهاون.

أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فقد أكدت استمرار مقاتليها في الاشتباكات مع جنود العدو وآلياته باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، وأعلنت أنها قصفت تجمعًا لآليات العدو بقذائف الهاون في الشجاعية.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين أنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للدروع في دبابة إسرائيلية في محور تقدم الشجاعية، مما أدى إلى إصابتها مع طاقمها بشكل مباشر.

وقالت “أبلغ مجاهدونا عن اشتباكهم المباشر مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو في محور تقدم حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن وحدات المدفعية التابعة لها قصفت قوات العدو في الشجاعية بقذائف الهاون عيار “60 ملم”، “ردًا على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

كما ذكر البيان أن وحداتها القتالية تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى عن تنفيذ 11 “مهمة جهادية” خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت اشتباكات ضارية واستهداف تجمعات آليات العدو بقذائف الهاون وقذيفة “R.P.G” في الشجاعية، مما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت “خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية بالأسلحة الرشاشة وقذائف R.P.G في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وخلال اليومين الماضيين، عاد حي الشجاعية شرق مدينة غزة ليشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه الاشتباكات في ظل تصاعد التوترات الميدانية والقصف المدفعي الكثيف الذي استهدف المنطقة.