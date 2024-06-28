جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع مطالبة الأمم المتحدة بفتح المعابر إلى غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع مطالبة الأمم المتحدة بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة، مؤكدين أن الوضع لا يحتمل التأخير.

وفي مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن، قال المشاركون إن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بقرارات الأمم المتحدة ولا يلتزم بقوانين مجلس الأمن، ما يستوجب مخاطبته بلغة القوة.

وأشار آخرون إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لقصف الطائرات والدبابات، بالإضافة إلى الموت البطيء نتيجة سياسات التجويع التي ينتهجها الاحتلال لإبادة أهالي القطاع.

وسخر بعض المتابعين من تصريحات الأمم المتحدة واعتبروا أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة أنها تأتي دائمًا متأخرة. وأكدوا أن المجاعة تفشت في القطاع المحاصر بسبب منع الاحتلال فتح المعابر ودخول المساعدات.