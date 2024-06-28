شاهد: كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم تقصفان قاعدة زيكيم العسكرية بصواريخ

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، مسؤوليتها عن قصف قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية بصواريخ قصيرة المدى، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.

ونشرت الكتائب شريط “فيديو” يظهر عناصرها وهم يعدّون الصواريخ ويطلقونها باتجاه القاعدة العسكرية على الحدود الشمالية من قطاع غزة، ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول القصف أو وقوع إصابات.

وخلال الساعات الماضية، شهدت غزة تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات نوعية عدة ضد قوات الاحتلال، حيث استهدفت دبابة إسرائيلية وناقلة جند، بالإضافة إلى إطلاق قذائف هاون تجاه القوات الإسرائيلية في مناطق عدة.

إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي

وكشفت بيانات نُشرت على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن 9 عسكريين إسرائيليين أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 3 آلاف و953، ارتفاعًا من 3 آلاف و944 الخميس.

ومن بين الإجمالي، ألفان و5 عسكريين أُصيبوا منذ بداية التوغل البري في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بينما لا يزال 28 عسكريًا في “حالة خطرة” يتلقون العلاج، و199 في “حالة متوسطة”، و14 في “حالة طفيفة”.

ووفقًا للبيانات ذاتها، قتل 668 عسكريًا منذ بداية الحرب، بينهم 314 منذ بدء التوغل البري.