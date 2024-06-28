مستوطنون يستولون على منزل لعائلة فلسطينية في القدس بمساعدة شرطة الاحتلال (فيديو)

في انتهاك جديد لحقوق الفلسطينيين، قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، بمساعدة قوات الشرطة، بالاستيلاء على منزل يعود لعائلة الخالدي في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

تُظهر اللقطات المصورة، لحظات اقتحام المستوطنين للعقار، ومؤازرة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي أظهرت تسهيلاً واضحًا لعملية الاستيلاء التي يصفها فلسطينيون بـ”غير الشرعية”.

ويظهر في الفيديو رجل، يُعتقد أنه من المنطقة، يستنكر بشدة هذا الفعل، قائلاً: “هذا بيت حيفا يا ناس يا عالم! أخذوا بيت حيفا”. كما يُسمع صوت رجل آخر يصرخ بغضب: “هذا اليهودي اللي بيدّعي إنه اشتراه”.

وتعد هذه الواقعة جزءًا من سلسلة متكررة من الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون على منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، مستخدمين ادعاءات بملكية يهودية سابقة لتبرير هذه الأفعال، مما يزيد من تعقيد أزمة مدينة القدس.