تضامن كويتي مع فلسطين في حفل تخرج مدرسة ثانوية (فيديو)

في لمسة تضامنية لافتة، شهد حفل تخرج طلاب ثانوية صباح السالم في الكويت رفع علم فلسطين، مُعبّرين عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

الحفل الذي أُقيم في 29 يونيو/حزيران 2024، تميز بمشاركة الخريجين وهم يحملون العلم الفلسطيني، تضامنًا مع أهالي غزة الذين يعانون من عدوان مستمر منذ 9 أشهر.

اللقطات المصورة من الحفل، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “فيديوهات” على “إنستغرام” و”تيك توك”، أظهرت لحظات مؤثرة وتفاعلًا من الحضور.

كما نشر العديد من الحضور صورًا ومقاطع “فيديو” إضافية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أسهم في انتشار الرسالة التضامنية بشكل أوسع.

ويُبرز هذا الحدث مدى التعاطف مع القضية الفلسطينية حتى في المناسبات الاحتفالية.

ويرى العديد أن رفع علم فلسطين في احتفالات التخرج وغيرها من الفعاليات العامة يسهم في نقل رسالة الدعم للشعب الفلسطيني إلى جمهور أوسع، ويعزز الوعي بالقضية على مستوى العالم.