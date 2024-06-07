شاهد: معارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال شرقي دير البلح وسط غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، مشاهد من تصدي مقاتليها للدبابات الإسرائيلية المتوغلة في شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف العديد من الدبابات بقذائف “الياسين 105” محلية الصنع، حيث يخرج المقاتلون من بين الأحراش ويستهدفون الدبابات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية، خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف المحاور بقطاع غزة، وقالت إنها استهدفت أفراد تلك القوات وآلياتها.

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وكتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين، وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري السابق لحركة فتح، عن تنفيذ عمليات في غزة.

خسائر الجيش الإسرائيلي

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 9 من جنوده بينهم 7 في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقًا للمعطيات التي نشرها الجيش على موقعه، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3763 ارتفاعًا من 3754 يوم الخميس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 9 جنود.

وتشير المعطيات إلى أن 7 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب المعطيات، فقد ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1902 مقارنة مع 1895 الخميس.