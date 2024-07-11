كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية أثناء دخولها لحي تل السلطان غربي رفح (فيديو)

في إطار عملياتها العسكرية وصدها لتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الخميس، “فيديو” لعملية استهداف قوات وآليات إسرائيلية أثناء دخول مجموعة من الجيش الإسرائيلي لحي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت القسام في “الفيديو”، “مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو أثناء دخول فريق قتالي للشارع الأول بحي تل السلطان غرب مدينة رفح”.

ويُظهر “الفيديو”، الذي يبدو أنه تم تصوير بعضه من خلال “كاميرا” حرارية، لحظة دخول قوة إسرائيلية مكونة من آليات عسكرية عدة مدرعة، من بينها دبابات من طراز “ميركافا”، لحي تل السلطان.

وبمجرد دخول القوة الإسرائيلية إلى الحي، تم استهدافها بقذائف مضادة للدروع من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى دبابات “ميركافا”، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المكان، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف.

وتظهر اللقطات التالية مقاتلين من كتائب القسام يتحصنون خلف جدران المنازل المدمرة، ويطلقون النار من أسلحتهم الرشاشة تجاه جندي إسرائيلي، فيما يُسمع صوت تكبيرات مقاتلي القسام أثناء تنفيذهم العملية.

ويُظهر المشهد الأخير في “الفيديو” مقاتلًا فلسطينيًا يقترب بحذر من إحدى دبابات “ميركافا” الإسرائيلية.

ويبدو على المقاتل تصميمه على إلحاق المزيد من الضرر بالدبابة، فيضع عبوة ناسفة على هيكلها الخارجي ثم ينسحب بسرعة من المكان، في مشهد يخاطر فيه بحياته لتحقيق هدفه العسكري.