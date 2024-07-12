القسام تنشر “فيديو” لاستدراج قوة إسرائيلية إلى كمين في تل الهوى (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقطع “فيديو” يظهر استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين محكم الإعداد في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

يبدأ “الفيديو” بمشاهد توضح قيام مقاتلي القسام بإعداد الكمين بعناية، حيث تم حفر حفرة في أحد المباني المهجورة وزرعت عبوة ناسفة داخلها.

وتظهر اللقطات بوضوح عملية توصيل العبوة بالأسلاك الكهربائية لضمان تفجيرها عن بُعد، كما تم استخدام “كاميرات” المراقبة لرصد تحركات القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي “الفيديو”، تظهر دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية تدخلان إلى حي تل الهوى، في محاولة لتنفيذ عمليات تمشيط وتدمير، ثم تُظهر اللقطات تقدم الدبابة ببطء في الشارع الرئيس للحي، يليها الجرافة، في حين يقوم الجنود الإسرائيليون بمسح المنطقة.

عندما تصل الدبابة إلى النقطة التي زرعت فيها العبوة الناسفة، يُظهر “الفيديو” لحظة تفجير العبوة عن بُعد، مما يتسبب في انفجار هائل يهز المنطقة ويرفع سحابة ضخمة من الدخان والغبار.

وفي ختام “الفيديو”، يظهر أحد مقاتلي القسام وهو يتحدث عن العملية، قائلًا: “بفضل الله عز وجل وقوته، خرجنا لهم بعبوة ناسفة وعبوة راعدية على طول الشارع. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين”.