مشاهد مروعة.. قصف إسرائيلي على خان يونس يوقع شهداء وجرحى (فيديو)

ارتقى عدد من الشهداء وسقط جرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُظهر “الفيديو” المُصوّر في ساعات الليل من الخميس، وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الاستهداف وسط حشد كبير من المواطنين.

ويُشاهد المسعفون وهم يُسارعون لنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف، بينما تتجمّع حشود غفيرة أمام قسم الطوارئ في المستشفى، ويبدو عليهم القلق والترقب.

وتكشف لقطات أخرى عن هول المأساة، إذ يُشاهد أحد المصابين وهو يُنقل على نقالة إلى داخل المستشفى، وهو يُعاني من إصابات بليغة في ساقيه، فيما يحاول المسعفون إسعافه.

وتُوثّق اللقطات الأكثر إيلامًا في “الفيديو” عملية إنقاذ أحد المصابين من داخل مركبة “توك توك” تعرضت للقصف، حيث يُشاهد المُصاب وهو داخل المركبة، ويُعاني من إصابات خطرة في ساقيه.

ويُظهر “الفيديو” جهود المُسعفين لإخراجه من المركبة ونقله إلى سيارة الإسعاف، فيما يُسمع صوت بكاء أحد أقاربه وهو يُردّد “يا عمي الحمالة يا عمي”، أي يطلب نقله بسرعة إلى المستشفى بما يحملوا به المصابين.