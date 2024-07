نتنياهو يستغل محاولة اغتيال ترامب للإشارة إلى “تهديدات” يتعرض لها

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للإشارة إلى ما قال إنها “تهديدات واعتداءات” يتعرض لها هو وعائلته بشكل مستمر.

وعلّق نتنياهو قائلاً: “مثل كل الإسرائيليين، شعرت أنا وزوجتي سارة بالصدمة من محاولة الاغتيال المروعة التي تعرض لها الرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف نتنياهو أن “الهجوم على ترامب يشكل هجومًا على الديمقراطية الأمريكية والعالمية”، قائلاً: “لم يكن هذا مجرد هجوم على دونالد ترامب. كان هذا هجومًا على مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، وعلى أمريكا، وعلى جميع الديمقراطيات. بالنيابة عن نفسي ونيابة عن عائلتي وحكومة وشعب إسرائيل، نتمنى للرئيس ترامب الشفاء العاجل، ومواصلة الصحة الجيدة والقوة المستمرة”.

وفي جلسة مجلس الوزراء، أشار نتنياهو إلى ما سماها “موجة التحريض والعنف التي تستهدفه وأفراد عائلته”، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين في حكومته.

