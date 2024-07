الأونروا: 70% من مدارس غزة تعرضت للقصف.. و”أصدقاء الطفولة”: الأنظمة الصحية والتعليمية تُدمّر أمام أعيننا

طالبت منظمة إنقاذ الأطفال بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، بعدما وصفته بالهجمات المروعة التي استهدفت المدارس والمستشفيات.

وأكدت المنظمة أن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم “تتعرض للتدمير أمام أعيننا”، مشددة على أن الأطفال لا يمكن أن يكونوا في طليعة هذا الصراع.

وقالت المنظمة: “لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات والمدارس أهدافًا”.

The recent attacks on schools and hospitals in #Gaza are horrific⚠️

The healthcare and education systems are being decimated before our eyes.

Children cannot continue to be at the forefront of this conflict.

Hospitals and schools should never be targets. #CeasefireNow pic.twitter.com/u6uVwcReGN

— Save the Children International (@save_children) July 16, 2024