فلسطين|قطاع غزة

الأونروا: 70% من مدارس غزة تعرضت للقصف.. و”أصدقاء الطفولة”: الأنظمة الصحية والتعليمية تُدمّر أمام أعيننا

رجل يحمل طفلة أصيبت في غارات إسرائيلية على البريج في دير البلح بوسط قطاع غزة
رجل يحمل طفلة أصيبت في غارات إسرائيلية على البريج في دير البلح بوسط قطاع غزة (الفرنسية)
17/7/2024-|آخر تحديث: 17/7/202401:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالبت منظمة إنقاذ الأطفال بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، بعدما وصفته بالهجمات المروعة التي استهدفت المدارس والمستشفيات.

وأكدت المنظمة أن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم “تتعرض للتدمير أمام أعيننا”، مشددة على أن الأطفال لا يمكن أن يكونوا في طليعة هذا الصراع.

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وقالت المنظمة: “لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات والمدارس أهدافًا”.

في السياق نفسه، أعلنت الأونروا أن ما يقرب من 70% من مدارسها في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب.

وأكدت أن أكثر من 95% من هذه المدارس كانت تُستخدم كملاجئ حين تعرضت للهجوم.

وذكرت الأونروا أن 539 شخصاً قُتلوا في مرافقها التي كانت تُستخدم كملاجئ. وأضافت: “لا مكان آمنا. يجب أن يتوقف الاستهتار الصارخ بمباني الأمم المتحدة والقانون الإنساني”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر