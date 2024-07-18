نتنياهو خلال زيارة مفاجئة إلى رفح: سيطرتنا على الحدود مع مصر ضرورية لاستمرار الحرب (فيديو)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مدينة رفح ومنطقة محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة.

ويظهر “فيديو” متداول نتنياهو وهو يصافح جنود جيش الاحتلال، ويستمع إلى إيجاز من قادة الجيش الإسرائيلي حول سير العمليات العسكرية في المنطقة.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن هذه الجولة التفقدية جاءت في إطار المفاوضات الجارية، لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن زيارة نتنياهو تمت قبل ساعات من انعقاد مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة صفقة التبادل، بمشاركة أعضاء فريق التفاوض وعناصر من المنظومة الأمنية.

نتنياهو والضغط العسكري

وقال نتنياهو من رفح إن “السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح أمر ضروري لاستمرار جهود الحرب ضد الفصائل الفلسطينية”.

واعتبر أن “العملية العسكرية المتواصلة والضغط العسكري هما السبيل الوحيد لتعزيز الموقف الإسرائيلي في أي صفقة تتعلق بالرهائن المحتجزين”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتخلى عن منطقة محور فيلادلفيا لما لها من أهمية استراتيجية في سياق الصراع.

ورأى أن “الضغط العسكري وحده هو الذي يساعد على الترويج لموقفنا الصلب في صفقة الرهائن”، مشيرًا إلى أن التراجع أو الانسحاب من هذه المناطق سيضعف موقف إسرائيل ويعرقل جهودها في مواجهتها مع “حماس”، والفصائل الأخرى في قطاع غزة.

وتأتي زيارة نتنياهو المفاجئة لقطاع غزة بعد ساعات قليلة من اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بالتزامن مع تمرير الكنيست قرارًا يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما أثار موجة من الإدانات الإقليمية.

يذكر أن في 29 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية بشكل كامل، وادعى وقتها “اكتشاف ما لا يقل عن 20 نفقًا تعبر من غزة إلى أراضي سيناء” المصرية، وفق القناة “12” الإسرائيلية الخاصة.