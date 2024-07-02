خليل الخطيب.. مأساة شاب فلسطيني تفرقت أسرته وانقلبت حياته بفعل الحرب (فيديو)

يروي الشاب الفلسطيني خليل الخطيب، البالغ من العمر 34 عامًا، قصة مؤلمة عن عائلته التي تفرقت وتغيرت حياته رأسًا على عقب بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

بين شهيد وجريح وأسير ومفقود ونازح ومهاجر، يقف خليل أمام مرآة الذكريات يتذكر أيام الأسرة والأوقات الجميلة التي جمعت عائلته قبل أن تفرقهم الحرب.

خليل الذي كان يعيش مع عائلته في منزل بحي الجنينة بمدينة رفح، لم يبق له أحد بعد قصف إسرائيلي في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

استشهدت والدته وفاء وشقيقه محمد، وأصيب والده يوسف وشقيقه أحمد وشقيقته ليلى، بينما نجت آلاء في بيت زوجها. وتحولت ذكريات العائلة إلى أطلال بعد أن دمر القصف الإسرائيلي منزلهم، وأصبحت الحجارة والرمال هي كل ما تبقى.

تفاصيل القصف وأثره

يتحدث خليل عن ذلك اليوم: “سقط المنزل المكون من طابقين جراء غارة شنتها طائرة إسرائيلية، خلال ليلة شهدت عشرات الغارات التي دمرت المنازل وفرقت الأسر”.

غادر أفراد عائلته المصابين غزة بصعوبة لتلقي العلاج في الخارج، بينما كان أخوه معاذ قد سافر إلى تركيا قبل عامين بحثًا عن حياة أفضل.

أُغلق معبر رفح وتشتت العائلة وفقد خليل شغفه بالحياة بعد أن كانت مليئة بالنجاحات في مجالات الترجمة والتحرير الصحفي والتسويق الرقمي.

رسالة أمل

يختم خليل قائلاً: “البيت إرث الآباء ولمة الأحباب وذكرى لن تُنسى، لذلك سنعيد بناء البيت كما كان. من أصيب سيشفى، ومن سافر سيعود، وسنضع أكتافنا كتفًا بكتف وأيدينا نحو السماء. سنضع الورد والياسمين على قبور شهدائنا وسندعم من حولنا”.

ووجه خليل رسالة إلى العالم قائلاً: “لا تخذلوا غزة، شاركوا قصصها وحزنها وآلامها، واكتبوا عن مظلومية فلسطين لكل الأجيال”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 37900 شخص، وأصيب 8760 آخرون، وتهجر أكثر من مليون و700 ألف، وزاد عدد الأسرى على 7000، بينما نحو 90 ألف مهاجر غادروا القطاع.