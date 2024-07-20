يتقاسمون زجاجات الرضاعة.. معاناة 5 أطفال في خيمة واحدة لعائلة نازحة جنوب غزة (فيديو)

في قلب مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، وبين خيام النازحين في ملعب الدرة، تعيش 5 أسر من عائلة نعيزي تحت سقف خيمة واحدة. في ظل هذه الظروف القاسية التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، يضطر الأهالي إلى تقاسم كل شيء بينهم، بما في ذلك زجاجات الرضاعة.

دينا حرب، نازحة من حي الشجاعية شرق غزة، تحدثت للجزيرة مباشر عن معاناتها قائلة: “أنا وأربع سلفات ولدنا خلال الحرب، نزحت وأنا حامل وولدت ابني هنا في الخيمة. نعاني من نقص في الحليب والمستلزمات الأساسية كالحفاظات. قبل الحرب كان لدينا مصدر دخل، الآن لا يوجد ما يكفي لشراء احتياجاتنا”.

سوء التغذية والظروف الصعبة

وضحت دينا أن أطفالها جميعهم يعانون من سوء التغذية: “الحليب الذي نحصل عليه من مستشفى الأقصى هو السبب الوحيد لبقائهم، فأسعار كل شيء مرتفعة، حتى زجاجة الرضاعة لم نتمكن من تغييرها منذ الولادة، يشاركها طفلان بسبب عدم القدرة على شراء أخرى”.

نقص الاحتياجات الأساسية

وأضافت: “حتى الملابس التي نرتديها متسخة وممزقة منذ النزوح، لا نتمكن من غسلها بسبب نقص أدوات التنظيف. وضعنا المادي صعب للغاية، ونعيش خمسة أطفال في خيمة واحدة في ظل حر شديد”.

وناشدت دينا العالم التعاون لإنهاء الحرب: “رسالتي للعالم هي إنهاء الحرب لأننا تعبنا ولم نعد نستطيع توفير أساسيّات الحياة لأطفالنا”.

معاناة الأب محمد نعيزي

محمد نعيزي، زوج دينا، تحدث عن معاناتهم مع حر الخيام، مشيرًا إلى تأثيره في صحة الأطفال: “نواجه صعوبة في تحمل الحر، والنظافة مشكلة كبرى بسبب نقص أدوات التنظيف. بالكاد نحصل على الماء للاستحمام، ولا نستطيع حماية الأطفال من الأمراض أو توفير العلاج اللازم لهم”.

وأكد محمد أن وجود طفل رضيع لكل واحد من إخوته الخمسة يزيد من صعوبة توفير احتياجاتهم اليومية وسط الحرب المستمرة لأكثر من 9 أشهر داخل القطاع.