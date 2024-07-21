عائلة الأسير عبد الله البرغوثي تكشف تعرضه للاعتداء والإصابة في سجون الاحتلال

أعلنت عائلة الأسير عبد الله البرغوثي أنه تعرّض للاعتداء بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابته بكسور في القفص الصدري ويده أثناء وجوده في سجن شطا الإسرائيلي.

وفي تعليق عبر منصة “إكس”، السبت، قالت صفاء، ابنة الأسير عبد الله البرغوثي: “تعرض أبي للضرب المبرح في سجن شطا مما أدى إلى عدة كسور في قفصه الصدري. حسبنا الله ونعم الوكيل!”.

وأشارت العائلة أن معلومات وصلت إليهم عبر أسير فلسطيني تم الإفراج عنه مؤخرًا، تؤكد تعرض عبد الله للتعذيب في سجون الاحتلال.

تعرض أبي حبيبي ونور عيني للضرب المبرح في سجن شطة مما أدى إلى عدة كسور في قفصه الصدري …

حسبنا الله ونعم الوكيل ! pic.twitter.com/5zlqLRUp9G — صفاء عبدالله البرغوثي 𓂆 (@Safabarghouthi) July 20, 2024

من هو عبد الله البرغوثي؟

عبد الله البرغوثي هو قيادي بارز في كتائب القسام وأحد مهندسي العمليات الفدائية، اعتُقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة إضافة إلى 5200 عام.

يُعدّ البرغوثي صاحب أطول فترة سجن في التاريخ، وأثناء فترة سجنه، قضى البرغوثي 10 سنوات في العزل الانفرادي وخاض إضرابًا عن الطعام لرفع العزل عنه.

وفي مقابلة إذاعية، أكد يوسي عمروسي، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه لا ينبغي لإسرائيل قبول الإفراج عن عبد الله البرغوثي في أي صفقة تبادل أسرى محذرًا من أن ذلك سيكون بمثابة إطلاق سراح “سنوار آخر”.

وحذر عمروسي أن “البرغوثي هو السجين الخطير الذي يجب على إسرائيل عدم قبول إطلاق سراحه”، معتبرًا ذلك “خطًا أحمر”.