“كأن قطعة انتزعت من جسدك”.. سكان غزة يتحدثون عن معاناتهم بعد تدمير الاحتلال معظم مساجد القطاع (فيديو)

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألف مسجد بين تدمير كلي وجزئي، ما جعل القطاع يكاد يخلو من صوت الأذان الذي لطالما صدح فيه.

تأثير الدمار في صلاة الجماعة

خلال 10 أشهر، تهاوت المآذن وتحطمت القبب، واستشهد الأئمة، وتحوّلت غزة إلى مكان تصعب فيه إقامة صلاة الجماعة بسبب قوات الاحتلال.

وعبّر سكان من القطاع عن اشتياقهم لصلاة الجماعة التي افتقدوها في المناسبات كلها. أشرف خطّاب وصف شعوره قائلًا: “إحساس فظيع وكأن قطعة من جسمك اُنتزِعت. أيام رمضان لم نصلِ التراويح، ونفس الحال بالنسبة لصلاة العيد والجمعة وباقي الفرائض اليومية”.

فتحي أبو دورج تحدث عن أحوال المساجد في شرق خان يونس التي نزح منها إلى دير البلح: “في المنطقة الشرقية لا يوجد أي جامع، جميعها قُصفت. لا توجد إلا المصليات الصغيرة التي تتسع لـ20 شخص فقط ولا يجوز إقامة الجمعة فيها”، مشيرًا إلى اشتراط بعض الفقهاء وجود 40 مصليًا على الأقل لصلاة الجمعة.

النازح يوسف بكرون تحدث عن مشكلة المياه التي تعيق أداء الصلوات بيسر حيث لا يوجد ماء كافٍ للوضوء قبل الصلاة، ويتذكر كيف كانوا يغتسلون ويرتدون الأثواب النظيفة ويتزينون لأداء الفرائض قبل الحرب.

أضاف يوسف: “اليوم لا يوجد جوامع أبدًا، تحتاج حوالي ساعة ونصف مشيًا على الأقدام لكي تصل إلى خيمة فيها مصلى وليس مسجد”.

وبحسب وزارة الأوقاف في غزة، لم يكتفِ الاحتلال بتدمير 80% من المساجد، بل استهدف أيضًا ما يزيد عن 100 داعية إسلامي في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.