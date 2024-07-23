جراح يهودي أمريكي يروي فظائع شاهدها في غزة (فيديو)

روى جراح عظام أمريكي يهودي فظائع عاشها في قطاع غزة خلال رحلة تطوعية لإغاثة الجرحى في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 9 أشهر.

وتحدث الدكتور مارك بيرلماتر، وهو جراح عظام يهودي أمريكي من ولاية كارولينا الشمالية ونائب رئيس كلية الجراحين الدولية، لقناة “سي بي إس” الأمريكية عن رحلة تطوعه في غزة من نهاية إبريل/نيسان حتى منتصف مايو/أيار الماضيين.

وقال بيرلماتر “كل الكوارث التي رأيتها في 40 رحلة على مدار 30 عاما لا تساوي مستوى المذبحة التي رأيتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول فقط في غزة ومعظمهم من الأطفال”.

وأضاف: “لم أر ذلك من قبل. لم يسبق لي أن رأيت ذلك. لقد رأيت أطفالا محروقين أكثر مما رأيته في حياتي كلها مجتمعة. لقد رأيت المزيد من الأطفال الممزقين في الأسبوع الأول فقط”.

وتابع: “أطفال ممزقون أجزاء من أجسادهم مفقودة تم سحقها بواسطة المباني والأغلبية العظمى جراء انفجارات قنابل، أخذنا شظايا بحجم إبهامي من أطفال في الثامنة من العمر”.

وأكد الجراح الأمريكي في شهادته أن لديه أدلة على ارتكاب جرائم بحق أطفال غزة.

وقال إن لديه صورًا لطفلين التقطهما بنفسه تظهر قتلهما بأيدي قناصة وليس عن طريق الخطأ، على حد قوله.

وأضاف “لا يمكن إصابة أي طفل بالرصاص مرتين عن طريق الخطأ بواسطة أفضل قناصين في العالم”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.