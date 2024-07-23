غزة.. 16 شهيدا على الأقل جراء غارات للاحتلال خلال الليل (فيديو)

قالت مصادر فلسطينية إن 16 شهيدا على الأقل سقطوا وأصيب عشرات جراء هجمات من الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة طوال الليل.

واستهدفت غارة جوية منزلا لعائلة ضياء في حي الصبرة بمدينة غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص، وإصابة آخرين. ونُقل معظم الضحايا إلى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وتتواصل الهجمات الجوية والبحرية والبرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ291 من دون انقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.