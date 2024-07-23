لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنة إسرائيلية (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة، اليوم الثلاثاء، لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وقال الاحتلال إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مستوطنتي كريات شمونة ومرغليوت و”اعترض معظمها”.

ودوّت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في العديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن صفارات الإنذار “دوّت في الجليل الغربي، وجبل الجرمق ’ميرون’، وبلدة كريات شمونة”.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 10 صواريخ أطلقت، مساء الاثنين، من لبنان اتجاه بلدات لم يتم إخلاؤها بالجليل الغربي شمال إسرائيل، وجرى اعتراض بعضها في سماء مدينة عكا.

وأجلت سلطات تل أبيب سكان العديد من البلدات المتاخمة والقريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب إلى فنادق ودور ضيافة وسط وجنوب إسرائيل.

وخلال الأيام الماضية، أعلن حزب الله إدخال عدد جديد من المستوطنات الواقعة بشمال إسرائيل على “جدول النيران” بينها تسوريال، ودفنا.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق”، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.