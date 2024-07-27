طبيب أمريكي عائد من غزة: من الصعب أن أنسى مشاهد الأطفال القتلى (فيديو)

أكد الطبيب الأمريكي فيروز سيدهوا ضرورة إنهاء العنف الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، مشيرًا إلى استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين بشكل متعمَّد.

وأوضح سيدهوا، خلال لقاء مع الجزيرة مباشر، أن هذا العنف الإسرائيلي يشمل هجمات على الأطفال والطواقم الطبية، مما يؤدي إلى تدمير النظام الصحي والجامعات والمؤسسات الدينية والثقافية في غزة.

وأشار إلى مشاهد الأطفال المشوهين والمصابين التي تظل عالقة في ذاكرته، وذكر حالة طفلة صغيرة تُدعى جوري، تعرَّض منزلها للقصف وأصيبت بجروح بليغة.

وأضاف “من الصعب أن أنسى هذه الأمور. أنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل الآن، ولكن من الصعب أن أنسى هذه المشاهد التي رأيتها”.

وشدَّد سيدهوا على أن القتل يجب أن يتوقف، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لتحسين الأوضاع.

وأكد أن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإنهاء العنف ضد المدنيين في غزة.