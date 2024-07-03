أسقطها صاروخ إسرائيلي من الدور الثالث.. الرضيعة قمر من مواجهة المجاعة في شمال غزة إلى الاستشهاد (فيديو)

استشهدت الرضيعة الفلسطينية قمر الفيومي وأصيبت والدتها بجروح خطرة جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة إيواء في غزة، مما يسلط الضوء على المأساة الإنسانية المستمرة.

قمر الفيومي، الطفلة الرضيعة التي لم تبلغ السنتين، استشهدت وأصيبت والدتها بجروح خطرة عندما استهدف صاروخ إسرائيلي مدرسة “عبد الفتاح حمود” في مدينة غزة شمالي القطاع. كانت المدرسة تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين المدنيين.

سقطت قمر الفيومي من الطابق الثالث بسبب قوة الصاروخ الذي دمر ملامحها عندما ضرب المدرسة ليلًا، حيث كانت نائمة بجانب والدتها أمل الفيومي، التي تعرضت لجروح بليغة في يدها ووجهها، بينما تعرّض باقي أفراد الأسرة لإصابات طفيفة.

تروي أمل الفيومي تفاصيل الليلة الأخيرة مع ابنتها للجزيرة مباشر قائلة “كنت ساهرة مع إخوتي ولم أستطع النوم من شدة الضيق، بكت ابنتي وحضنتها بشعور غريب وكأنها تودعني. غفوت قليلًا ثم استيقظت لأجد الرؤية غير واضحة، ولم أسمع أي شيء، بدأت أنادي قمر دون استجابة”.

اللحظات العصيبة بعد القصف

نادت أمل مرارًا وتكرارًا حتى بدأت تستوعب الآلام الجسدية من الجروح والحروق التي شوهت نصف جسدها، إضافة إلى الشظايا في وجهها.

حاولت فتح باب الغرفة بكامل قوتها، ثم نزلت إلى الطوابق السفلية في وسط الفوضى، عندها أخذها زوجها أمجد الفيومي إلى المستشفى.

عند وصولها للعلاج، بدأت أمل تتساءل عن طفلتها قمر، وكان طاقم المستشفى يطمئنها بأنها بخير رغم معرفتهم باستشهادها.

تروي أمل “حتى الصباح كانوا يطمئنونني أنها بخير، ثم قالوا لي إنها في العمليات، وبعدها أخبروني أنها استشهدت”.

مأساة العائلة

تعيش الأسرة متفرقة في المدرسة، خوفًا من استهدافهم جميعًا.

ويوضح أمجد الفيومي كيف سحب ضغط الهواء ابنته قمر إلى الطوابق السفلية مع الصاروخ، قائلًا “كانت ابنتي ووالدتها نائمتين في الطابق الرابع، وعندما نزل الصاروخ بجانبهم، سحبها ضغط الهواء لعدة طوابق إلى الأسفل. وجدتها محروقة بدون ملامح”.

حزن وألم

وأعرب أمجد عن حزنه العميق على ابنته، قائلًا “قبل عدة أشهر كنت سعيدًا بمشاهدتها وهي تمشي لأول مرة”، وأضاف باكيًا “لم نؤذِ أحدًا، ما ذنب طفلة عمرها سنتان أن تلقى حتفها بصاروخ؟ لم نستطع حتى توديعها إلا بوجهها المحروق. عرفتها فقط من ملابسها”.

ويقطن أمجد في شمال غزة حيث تتفشى المجاعة وتهدد حياة مئات الآلاف.

وأوضح أن ابنته كانت تواجه خطر الموت من سوء التغذية في بداية الحرب، لكنها بقيت على قيد الحياة بعدما عولجت في مستشفى كمال عدوان بفضل مساعدة إدارة المدرسة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 9 أشهر من الحرب على غزة أكثر من 15880 طفلًا، في واحدة من أكبر المجازر بحق الأطفال في التاريخ.