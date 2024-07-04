“شيبس الغلابة”.. مشروع طالبة هندسة من غزة لمساعدة أسرتها (فيديو)

في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها عائلة الزين في غزة، انطلق مشروع “شيبس الغلابة” محاولة لمساعدة والد الأسرة المريض وتخفيف ضغط المصاريف اليومية. وابتكر هذا المشروع الشقيقان آية وأخوها.

تروي آية الزين، الطالبة في الهندسة بجامعة فلسطين، أن الفكرة جاءت بعد توقف مصادر الدخل لعائلتها. وأوضحت أن وجود الأطفال بكثرة في مخيم النزوح ألهمها ابتكار شيء يسعدهم.

وتقول آية: “حاولت أن أوازن بين مشروع برأس مال قليل ويلبي احتياجات الناس، ومن هنا أتت فكرة الشيبس”.

وأضافت الفتاة النازحة من جباليا: “أبي مريض وبحاجة لعملية مستعجلة، والوضع الصحي والأمني في غزة لا يسمح، فأحاول مساعدة أبي بشكل آخر”.

وعن حركة البيع، أشارت آية إلى أن الإقبال على منتجها جيد جدًّا: “في البداية كنا نبيع في الخيمة، وبعد فترة قام أخي الصغير ببيع الشيبس على بسطة بجانب المستشفى”.

ولكن، كما هو الحال في غزة، لا يخلو الأمر من الصعوبات، حيث أوضحت آية أن تكلفة المواد المستخدمة في صناعة الشيبس تعتبر من أبرز التحديات: “لا يمكننا الحصول على غاز الطهي، فنضطر إلى شراء الحطب أو استخدام النايلون لإشعال النيران”.