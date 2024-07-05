من بقايا أنقاض منزله المدمر.. فلسطيني يبني بيتا جديدا في خان يونس (فيديو)

وسط دمار واسع في خان يونس، يقف المواطن الغزي محمد ماضي على أنقاض منزله القديم بجانب بيت صغير بناه مما استصلحه من الركام.

يقول محمد للجزيرة مباشر: “نزحنا من خان يونس إلى رفح، وبعد الاجتياح وجدنا المنزل المكون من أربع طوابق مهدوم”.

وصف محمد شعوره أمام بيته المدمر قائلًا: “شعور لا يوصف وصعب جدًا، لأن بناء البيت استغرق ثلاث سنوات، وكل تعب في حياتي استثمرته في هذا المنزل لأرتاح فيه”.

وعن سبب بنائه للبيت الجديد، أوضح محمد: “عندما عدنا لم نجد مأوى ولا خيمة، وأصبحنا في العراء. لذا جمعت الحجارة وبنيت هذا البيت الجديد في ظل غلاء شديد”.

وأكد محمد أن كل ما يفعله منذ بداية الحرب هو التأقلم مع الوضع الراهن حتى تنتهي الحرب، قائلًا بأسى: “يحزنني أنني استطعت بناء منزل جديد بينما غيري لا يستطيع”.

زيّن محمد حائط منزله الصغير بمقولة للشاعر الفلسطيني محمود درويش، مؤكدًا: “نريد أن نعيش مثل باقي العالم، لسنا فقط في مواجهة الحرب والموت والظلم والجوع. قطاع غزة اليوم يعاني من نقص شديد في المياه، ونقول للعالم إن هذه الأرض تستحق الحياة”.

وقدّرت الأمم المتحدة في مطلع مايو/أيار الماضي تكلفة إعادة الإعمار في غزة بما يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، وذلك نتيجة الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.