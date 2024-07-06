إصابة 9 فلسطينيين برصاص قناص من جيش الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس (فيديو)

أصيب 9 فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس، وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع القدس في نابلس.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قناصا من جيش الاحتلال كان يطلق النار باتجاه مخيم بلاطة، مما أدى إلى عدد من الإصابات، في حين تتمركز آليات عسكرية قرب حاجز حوارة شرق نابلس.

#شاهد | قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية في شارع القدس شرق نابلس. pic.twitter.com/4XEXYF9gBv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2024

مصابون بينهم طفل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس باتجاه شارع القدس، وانتشرت في المنطقة وسط إطلاق للرصاص؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

من جانبه قال الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابات بالرصاص الحي إحداها في طفل، إضافة إلى أربعة مصابين بالشظايا بينهم طفل، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقم إسعاف تابعة لها تعاملت مع إصابات خلال المواجهات.

»» ▪️لحظة نقل إصابة برصاص الاحتلال في شارع القدس شرق نابلس. pic.twitter.com/uCEfZRRLDL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2024

وعادة يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بهدف اغتيال أو اعتقال ناشطين فلسطينيين يتهمهم بالمشاركة في أعمال تناهض الاحتلال.