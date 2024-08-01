كتائب شهداء الأقصى تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في غزة (فيديو)

قالت كتائب شهداء الأقصى إنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في حي تل الهوى في مدينة غزة شمالي القطاع.

وبثت الكتائب تسجيلا مصورا لعملية الاستهداف التي قالت إنها نفذتها بقذيفة من “تي بي جي” وقذائف الهاون.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، في اليوم الـ300 من الحرب على غزة.

وكانت كتائب شهداء الأقصى قد أعلنت، أمس الأربعاء، استهداف مقاتليها تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة على تلة الحشاشين غربي مدينة رفح، بقذائف الهاون النظامي والثقيل.