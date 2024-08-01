قيادي في حماس يعلق على إعلان الاحتلال قتل محمد الضيف

قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق، الخميس، إنه لا يمكن تأكيد أي خبر عن استشهاد أي من قيادات كتائب عز الدين القسام، ما لم تعلن قيادة الكتائب والحركة ذلك.

وجاءت تصريحات الرشق تعليقا على تأكيد الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد القسام، محمد الضيف، بغارة جوية استهدفته في 13 يوليو/تموز الماضي.

وقال الرشق: “إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة”.

وأضاف: “ما لم تعلن أي منهما (قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة) فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخرى”، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تأكد من مقتل محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بغارة جوية استهدفته قبل أكثر من أسبوعين في غزة.

وجاء الإعلان الإسرائيلي عن “التأكد” من مقتل الضيف عقب إعلان حركة حماس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.