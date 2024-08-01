نشر فيديو للعملية.. الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من مقتل محمد الضيف (شاهد)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تأكد من مقتل محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بغارة جوية استهدفته قبل أكثر من أسبوعين في غزة.

عاجل| الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحمـ. ـاس في غارة يوم 13 يوليو الماضي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ASFmpXtHS4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2024

وأضاف الجيش أنه أصبح بإمكانه الإعلان رسميا عن “مقتل الضيف” بالغارة التي شنها الاحتلال على منطقة مواصي خان يونس في 13 يوليو/تموز الماضي.

وأسفرت الغارة على “المنطقة الآمنة” في مواصي خان يونس عن مجزرة مروعة أدت إلى استشهاد أكثر من 71 شخصا وإصابة 289 آخرين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن “اغتيال الضيف خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب”، على حد قوله.

وأضاف أن ” النظام الأمني سيلاحق إرهابيي حماس من مخططي مجزرة 7 أكتوبر إلى مرتكبيها ولن يهدأ له بال حتى تكتمل المهمة”، على حد وصفه.