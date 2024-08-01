وقفة لصحفيي الجزيرة للتنديد باغتيال الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي (فيديو)

نظم صحفيو شبكة الجزيرة الإعلامية وقفة، اليوم الخميس، للتنديد باغتيال الاحتلال الإسرائيلي الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي، بقصف متعمد لسيارتهما في قطاع غزة.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات جريمة اغتيال الزميل المراسل في غزة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافهما المتعمد خلال تغطية ميدانية في مخيم الشاطئ شمالي القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي السيارة التي تقل إسماعيل ورامي بصاروخ موجه؛ مما أدى إلى استشهادهما على الفور، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي استهدفت صحفيي الجزيرة وعائلاتهم في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد تميزت تغطيات إسماعيل الغول بالمهنية والاحتراف، وعرف بالتزامه بنقل الصورة والحدث رغم الأخطار، وكانت تقاريره تنقل إلى العالم معاناة سكان غزة والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.