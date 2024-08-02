اعتقال الشيخ عكرمة صبري بعد تأديته صلاة الغائب على هنية بالمسجد الأقصى (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بعد اقتحام منزله في حي الصوانة في القدس.

ويأتي الاعتقال بعد ساعات من نعي خطيب الأقصى لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، وإقامة صلاة الغائب عليه في المسجد الأقصى.

وطالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، بسحب إقامة الشيخ عكرمة صبري بعد أداء صلاة الغائب على هنية.

والشيخ عكرمة من سكان شرقي القدس المحتلة الذين تعدّهم إسرائيل مقيمين دائمين وليسوا مواطنين، ويمكن لوزير الداخلية ضمن شروط معينة شطب إقامة فلسطينيين في المدينة.

من جهته، كتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تويتر “أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة في جبل المعبد (المسجد الأقصى)، توجهت الشرطة للنظر في فتح تحقيق ضده”.

وأضاف “آمل أن يتصرف المدعي العام الذي يحاول فتح تحقيق ضدي بتهمة “التحريض ضد سكان غزة”، بالحزم نفسه “ضد شيخ يحرض على قتل اليهود في جبل الهيكل”.

وقال الشيخ عكرمة في خطبة الجمعة: “سكان بيت المقدس ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، ونسأل الله عز وجل له الرحمة”، وهتف المصلون “الله أكبر ولله الحمد”.

وأعلن الشيخ صبري “إقامة صلاة الغائب على الشهيد هنية” بعد انتهاء صلاة الجمعة.

الشيخ عكرمة صبري ينعى الشهـيد إسماعيل هـ.نية من منبر #المسجد_الأقصى المبارك ويقيم صلاة الغائب على روحه pic.twitter.com/J3NV9a5yUU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2024

ومنعت الشرطة الإسرائيلية عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى مئات الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة في القدس وبوابات البلدة، وأوقفت العديد من الشبان ودققت في هوياتهم.