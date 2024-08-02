الأسيرات الفلسطينيات الحوامل.. معاناة متفاقمة في سجون الاحتلال (فيديو)

من مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جهاد غوانمة منذ ما يقرب من 3 أشهر، واحتجزتها في سجن “الدامون” في ظروف مأسوية.

تم اعتقال الأسيرة وهي حامل في شهرها الثالث على إثر كتابات لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إخوتها الأسرى الأربعة.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، قالت والدة الأسيرة جهاد: “اعتقلوها بتهمة التحريض دون حتى إنذار، وهي حامل، عشان كتبت عن إخوانها الأسرى على الفيس وكانت رايحة قبلها للطبيب لأنها محتاجة دم وفيتامينات”.

وتركت جهاد خلفها ثلاثة أطفال ووالدة مكلومة على أولادها الخمسة، حيث أضافت والدتها باكية: “كانت مليانة لكن الآن هي النص، واشتكت للمحامي من مشاكل صحية عدة”.

وتحدثت الأسيرة المحررة، فادية البرغوثي، التي رافقت جهاد داخل السجن عن حال الأسيرات الحوامل داخل السجن، منهن جهاد وعائشة غيظان “لا توجد رعاية طبية ولا مواد غذائية كافية ومناسبة، وكانت هناك حالة من الإيثار من الأسيرات الأخريات حيث كانوا يعطون جهاد وعائشة من حصتهم كالمربى أو المخلل”.

وأفاد الدكتور، خصر رصرص، مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، أن الآثار المترتبة على اعتقال الأسيرة الحامل مدمرة لصحتها ونفسيتها قبل وبعد الولادة.

وأضاف: “ولادة الأطفال داخل مساحة مخصصة للكبار في ظروف صعبة عليهم تكون خالية من كل ما يساعد الطفل على النمو في سنواته الأولى، وأن يُفصل عن والدته بعد سنتين وهي كل ما يعرف من الدنيا مؤذي له ولها”.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية يوليو/تموز الجاري بلغ أكثر من 9700، من بينهم أكثر من 80 أسيرة، وفق مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.