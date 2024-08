تركيا تنكس أعلامها حدادا على استشهاد هنية وإسرائيل غاضبة (فيديو)

نُكّست الأعلام في تركيا، اليوم الجمعة، حدادا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن يوم حداد وطني، الجمعة، على خلفية اغتيال هنية.

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس، أرفقه بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن: “تعبيرا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني غدا (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية”.

وأضاف: “أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني”.

وبموجب الحداد الوطني المعلن ليوم واحد في تركيا، نكست كافة الممثليات الدبلوماسية التركية أعلامها في الخارج، ومن بينها السفارة التركية لدى إسرائيل وقنصليتها العامة لدى فلسطين أعلامهما.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وأثار تنكيس السفارة التركية لدى إسرائيل علمها غضبا إسرائيليا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر باستدعاء نائب السفير التركي “لتوبيخه بشدة”، بعد تنكيس العلم فوق السفارة، حدادا على هنية.

وأضاف كاتس في منشور على إكس “إذا كان ممثلو السفارة يريدون الحداد فليذهبوا إلى تركيا وليحزنوا مع سيدهم أردوغان الذي يحتضن منظمة حماس ويدعم أعمال القتل والفظائع التي تقوم بها”.

