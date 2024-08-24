غزة.. إصابة عاملَين في المطبخ المركزي العالمي نتيجة إطلاق الاحتلال قذائف قرب مكان عملهما (فيديو)

أصيب عدد من العاملين في مؤسسة “المطبخ العالمي” الأمريكية جراء استهدافات إسرائيلية بالقرب من مقر عملهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن أحد طواقم “المطبخ العالمي المركزي” وصل مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأظهر فيديو مصور داخل المستشفى مجموعة من الرجال يحيطون بالمصاب ويحاولون إسعافه.

وأكد متحدث في الفيديو -لم يكشف عن اسمه- أن المصاب هو أحد أفراد فريق “المطبخ العالمي”، وأنه أصيب جراء قصف مدفعي استهدف منطقة قريبة لمقر منظمة الأغذية العالمية.

عاجل| مصادر للجزيرة مباشر: إصابة عاملين في المطبخ المركزي العالمي نتيجة إطلاق قذائف و إطلاق نار قرب مكان عملهما في مدينة دير البلح pic.twitter.com/1LMIF9sPRd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2024

وفي 8 من أغسطس/آب، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، استشهاد موظفها الفلسطيني نادي السلوت، قرب دير البلح.

وفي الأول من إبريل/نيسان، قُتل 7 موظفين آخرين من المنظمة في هجوم إسرائيلي على منطقة دير البلح بقطاع غزة.

وقالت المنظمة إن الموظفين الذين قُتلوا كانوا من جنسيات أسترالية وبولندية وبريطانية وأمريكية وكندية وفلسطينية.

وأوضحت المنظمة أن الفريق كان في منطقة نزاع يحمل شعار المنظمة على سيارتين مدرعتين خلال الهجوم.

وسبق أن أعلنت ياسمينا غيردا، المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مقتل أكثر من 200 عامل إنساني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة.