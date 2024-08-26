أبرز ردود الفعل على دعوة بن غفير لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برغبته في بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، ردود أفعال منددة وغاضبة من جهات عدة، رأت هذه الخطوة استفزازية وخطيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحيات بن غفير.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل:

الأوقاف الفلسطينية

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي والمؤسسات الدولية إلى التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المسجد الأقصى.

وأشارت الوزارة إلى أن تصريحات بن غفير عن هدم الأقصى وبناء كنيس يهودي مكانه تأتي في إطار تصعيد سياسة الكراهية والعداء للأديان.

مصر

قالت مصر، في بيان لخارجيتها، إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى”.

وحمّلت مصر “إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية”، مطالبة بـ”امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.

قطر

أدانت قطر بشدة تصريحات بن غفير، وقالت إنها تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت من مغبة تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال وتحمُّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات بن غفير، معتبرة إياها انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يستدعي موقفا دوليا صريحا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الحصرية المختصة بإدارة شؤونه.

حماس

وصفت حركة حماس تصريحات بن غفير بأنها إعلان خطير يعكس نيّات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى، ودعت الشعب الفلسطيني إلى النفير العام والحشد في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال.

كما دعت الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات.

الرئاسة الفلسطينية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن دعوات بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى خطيرة جدا، مشددا على أن الأقصى هو خط أحمر لا يمكن المساس به.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.

لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية

طالبت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الشعب الفلسطيني بالانتفاض والاشتباك مع الاحتلال، واصفة دعوة بن غفير لإقامة كنيس بالأقصى بأنها تدنيس وانتهاك للقدسية.

الشيخ عكرمة صبري

أكد الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، أن ما يدعيه بن غفير من حقوق لليهود في الأقصى هي مشروعات وهمية، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد.

زعيم حزب العمل الإسرائيلي

انتقد زعيم حزب العمل الإسرائيلي اللواء المتقاعد يائير غولان ما سمّاها “استفزازات” بن غفير، مؤكدا أن المسؤولية تقع على من عيَّنه في منصبه، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تهدد أمن الدولة.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا تغيير للوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى، في محاولة لتهدئة الأوضاع.

ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، رئيس الوزراء نتنياهو، إلى التحرك فورا لوضع حد لبن غفير، محذرا من أن تصريحاته قد تؤدي إلى إراقة الدماء، وتهدد تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية.

زعيم المعارضة الإسرائيلية

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تصريحات بن غفير تعرّض أمن إسرائيل للخطر، مشيرا إلى أن المنطقة ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير.

الوزير السابق بيني غانتس

دعا الوزير السابق بيني غانتس الحكومة الحالية إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف تصريحات بن غفير، محذرا من تداعياتها الخطيرة ومحاسبة التاريخ للأطراف المسؤولة.