“عندي غيارين لابني ممكن أعطيك واحد”.. امرأة غزّية ترد على نازح يطلب ملابس لأطفاله (فيديو)

بنداء عفوي بين المنازل السكنية في وسط قطاع غزة، صدح صوت النازح الفلسطيني من شمال القطاع، عادل العسلي، مناشدًا السكان مساعدته في الحصول على ملابس لأطفاله الأربعة.

العسلي، الذي نزح منذ بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مدينة دير البلح، يعيش ظروفًا قاسية للغاية في خيمة لا تكفيه وزوجته وأربعة من الأطفال عمر أكبرهم 6 أعوام وعمر أصغرهم عامان.

قال العسلي، للجزيرة مباشر، إن “لديه أربعة أطفال وإمكانياته المالية صعبة للغاية، كما أن زوجته تعاني من أمراض متعددة”.

وأضاف: “كنت في حاجة ماسة لأن ألبس أولادي، مما دفعني لمطالبة الناس بتزويدي بالملابس الفائضة عن حاجتهم لأطفالي”.

“أعطيك واحد وأخلي واحد”

وتابع: “تحركت كعابر سبيل بالرغم من اعتراض زوجتي على الفكرة، ولم أكن أتخيل أن الأمور ستصل معي لهذا، خاصة أن كلماتي كانت عفوية”.

وأشار إلى أن استجابة الناس كانت مُبكية، قائلًا: “في سيدة قالت لي عندي غيارين لابني، ممكن أعطيك واحد وأخلي واحد”.

واختتم بقوله: “الكثير من الناس يتمنون لو أنهم بقوا في الشمال على النزوح لوسط وجنوب القطاع، ورسالتي للعالم بأن يعملوا من أجل وقف حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة”.