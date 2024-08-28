مقتل جنديين في غزة وجيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

قُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني قرب محور نتساريم الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلاه اليوم إلى اثنين.

وأكد الجيش في بيان نشره على منصة “إكس” مساء الأربعاء، أن الرقيب أول يوحاي حاي غلام من مدينة نتانيا، والذي كان يخدم في كتيبة الاستطلاع 6310 التابعة للواء القدس “16” (قوات مشاة)، قتل في معركة وسط قطاع غزة. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله.

فيما ذكرت قناة الكنيست الإسرائيلي أن الجندي قتل بنيران قناص فلسطيني في غزة، وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن الحادث وقع قرب محور نتساريم.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها قنصت جنديًا إسرائيليًا في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، ونشرت مشاهد وثقت العملية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي آخر في معركة برية جنوبي قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن القتيل هو ابن مدير لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

ووفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد القتلى من الضباط والجنود منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 704، بينهم 339 منذ الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

كما بلغ عدد المصابين 4398 جنديًا من بينهم 2262 منذ بدء الاجتياح البري.