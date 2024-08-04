آخر ما قاله إسماعيل هنية قبل ساعات من اغتياله (فيديو)

كشف خالد القدومي، ممثل حركة حماس في إيران، عن تفاصيل اللقاء الأخير لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قبل اغتياله في طهران، وما دار من حوار مع الجالسين معه.

وأوضح القدومي في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن هنية عاد من العشاء الرئاسي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، وصلى العشاء بجانب أحد زملائه، ثم جلس بعدها يتبادل الحديث عن أجواء المنطقة المشحونة، خصوصا بعد اغتيال فواد شكر القيادي في حزب الله اللبناني.

حديث عن الشهادة

وأشار القدومي إلى أن الشهيد إسماعيل هنية كان يتحدث معهم عن “الأمل الذي يحمله المجاهدون، إما النصر أو الشهادة، والأثر الإيجابي للمقاومة في جذب الناس نحوها”.

وقال القدومي إن هنية تحدث معهم عن كيف أن المقاومة جذبت حوله عددا من الشخصيات البارزة خلال جلسة تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وأضاف أن هنية عدَّد على أصابعه رؤساء الوزراء الذين قاموا من أماكنهم خلال الحفل للسلام عليه، وبينهم رؤساء وزراء ومسؤولون من دول لا يتعاملون مع حماس أو يتحدثون معها، على حد وصف القدومي.

وذكر القدومي أن الشهيد إسماعيل هنية حدثهم مطولا عن استقباله عددا من مسؤولي الجاليات المسلمة في أوروبا الذين حدثوه عن الأثر الإيجابي الذي أحدثه طوفان الأقصى والوضع في غزة على غير المسلمين في تلك الدول والذين يتوافدون على المراكز الإسلامية للتعرف على الإسلام.