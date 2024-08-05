الاحتلال يسلم جثامين 84 شهيدا سرقها من مقابر غزة للجنة الدولية للصليب الأحمر (فيديو)

أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال سلم جثامين 84 شهيدا كان قد اختطفها من مقابر في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه تم دفن جثامين الشهداء في المقبرة التركية بالحي النمساوي في جنوب غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأضافت أن هذه هي الدفعة الثالثة من جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عدوانه المتواصل لليوم الـ304 على التوالي.

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و623 شهيدا، و91 ألفا و469 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39623 شهيدا و91469 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية “3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و71 إصابة”.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.