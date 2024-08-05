“سرايا القدس” تعرض مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية سيطرت عليها في سماء خان يونس (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “درون” سيطرت عليها في سماء مدينة خان يونس.

وبثت السرايا، عبر حسابها على منصة تلغرام، مشاهد لما قالت إنها “للطائرة الصهيونية الاستطلاعية من نوع درون التي أسقطتها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء خان يونس”.

ومساء أمس الأحد، أعلنت سرايا القدس استهداف موقع ناحل عوز الإسرائيلي شرق مدينة غزة ومستوطنة بئيري شرق القطاع برشقة صاروخية، وقنص جندي إسرائيلي في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

وقالت السرايا في بيانات مقتضبة على تلغرام “تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني بالقرب من كلية المجتمع في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة”.

وأضافت “استهدفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع ناحل عوز ومغتصبة بئيري برشقة صاروخية”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.