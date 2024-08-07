وداع مؤثر في خان يونس.. والد شهيدين ينهار أمام جثمانهما (فيديو)
7/8/2024
في مشهد مؤثر يعكس المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، شهد مخيم خان يونس جنازة الشقيقين محمد وأحمد الصليبي، اللذين ارتقيا إثر قصف إسرائيلي على القطاع.
وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل والد الشهيدين وهو يودّع ولديه في صورة تعبر عن حجم الفقدان.
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وظهر الوالد في حالة انهيار كبيرة، حيث كان يبكي بحرقة ويصرخ بألم شديد قرب جثماني ولديه، فيما يحاول المحيطون به تهدئته ومواساته.
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وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر : الجزيرة مباشر