جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اختيار حماس للسنوار رئيسًا لمكتبها السياسي (فيديو)
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8/8/2024
تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع اختيار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي خلفًا للشهيد إسماعيل هنية.
وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن، إن اتفاق قادة الحركة على اختيار السنوار دليل على توافق الآراء بينهم.
وأكد متابعون أن يحيى السنوار هو “الرجل المناسب في المكان المناسب”، مشيرين إلى أنه قضى 25 عامًا من عمره في المعتقلات الإسرائيلية وعلى دراية كبيرة بإسرائيل وطريقة تفكيرها.
المصدر : وكالات