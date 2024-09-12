توابع الفشل في “طوفان الأقصى” تصل إلى الوحدة 8200 بالجيش الإسرائيلي

أبلغ قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية “8200” يوسي شاريئيل، الخميس، رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي قراره الاستقالة بسبب إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا هو ثاني مسؤول استخباري عسكري إسرائيلي يعلن استقالته من منصبه على خلفية إخفاق 7 أكتوبر، بعد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفيا المستقيل في إبريل/نيسان الماضي.

وقال موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “أبلغ قائد الوحدة 8200 يوسي شاريئيل، اليوم (الخميس) رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي بعد مسؤوليته عن هجوم 7 أكتوبر 2023″، في إشارة إلى هجوم الفصائل الفلسطينية في غزة على بلدات وقواعد عسكرية محاذية للقطاع.

وأضاف الموقع: “شاريئيل هو ثاني مسؤول كبير في شعبة المخابرات يستقيل من منصبه، وذلك بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش أهارون هاليفا”.

ولفت إلى أنه “تم تعيين شارييل قائدًا للوحدة في فبراير/شباط 2021”.

وأشار الموقع، إلى أنه “كجزء من الفشل الاستخباري في تحديد نوايا حماس وتقديم تحذير بشأن الهجوم القاتل، كانت هناك انتقادات شديدة للوحدة المرموقة تحت قيادته”.

من جهة ثانية، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قائد الشرطة في منطقة الضفة الغربية عوزي ليفي أبلغ المفوض العام للشرطة داني ليفي قراره الاستقالة بعد خدمة طويلة استمرت نحو 43 عامًا، ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب هذه الاستقالة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت (حماس) هجومًا على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردًا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

ومنذ ذلك اليوم وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربًا على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.