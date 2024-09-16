فلسطين|قطاع غزة

“دخلت علينا مياه البحر”.. نازحو شواطئ جنوب غزة يروون تفاصيل غرق خيامهم

نازحو شواطئ جنوب غزة يروون تفاصيل غرق خيامهم بسبب مد البحر
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16/9/2024-|آخر تحديث: 16/9/202402:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استيقظ نازحو شواطئ المدن الجنوبية في قطاع غزة على خيامهم وهي غارقة بمياه البحر بسبب ظاهرة المد والجزر؛ مما وضعهم في مأزق إيجاد مأوى جديد.

التقت الجزيرة مباشر، بمجموعة من النازحين الذين يوجدون على طول الساحل جنوبي غزة، ليتحدثوا عن مرارة الليلة التي أثقلت هموم الحرب عليهم بعدما شاهدوا خيامهم تمتلئ بمياه البحر.

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البحر هائج

قال النازح، معتز موسى: “البحر هائج، دخل على خيامنا فأصبحنا نسبح بداخلها.. المصيبة الكبرى تكمن في النزوح فلا نعلم أين سنذهب وماذا سنفعل”، مشيرًا إلى أن الأطفال أُصيبوا بالمرض نتيجة لهذا المد.

معتز موسى- نازح في قطاع غزة
معتز موسى -نازح في قطاع غزة (الجزيرة مباشر)

جرفتنا الأمواج

وقف النازح، أحمد خليفة، محاولًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مضيفًا: “قمنا بوضع التراب أمام الخيام لمنع المياه من الوصول إليها، لكن جُرفت الرمال مع الأمواج وأغرقت الناس ولم يناموا الليل”.

وأضاف: “نزحنا من قبل إلى شواطئ البحر، بسبب ضيق بقية الأماكن، إضافة أنه مكان آمن على عكس المناطق السكنية التي يقصفها الاحتلال الإسرائيلي طوال اليوم”.

أحمد خليفة- نازح في قطاع غزة
أحمد خليفة -نازح في قطاع غزة (الجزيرة مباشر)

وتحدث يوسف شراب، عن معاناتهم ليلة وصول المد إلى خيامهم وإغراقه ممتلكاتهم، وقال إنه ليس له من أمره شيء، وإذا أراد النزوح والتنقل مرة أخرى فسيضطر إلى دفع 700 شيكل (188 دولارا) وهذا صعب جدًّا على عائلته.

يوسف شراب- نازح في قطاع غزة
يوسف شراب -نازح في قطاع غزة (الجزيرة مباشر)

نزحنا 4 مرات

تقول الطفلة رامة جمعة، إن النازحين حاولوا بشتى الطرق منع المياه من الوصول إلى خيامهم لكنهم لم ينجحوا، وأضافت أن أسرتها نزحت من رفح إلى منطقة السلطان ومنها إلى منطقة الشاكوش حتى وصلوا إلى ساحل غزة، والآن أغرقتهم المياه، ولا يعرفون أن يذهبون.

رامة جمعة- نازحة في قطاع غزة
رامة جمعة -نازحة في قطاع غزة (الجزيرة مباشر)
المصدر : الجزيرة مباشر

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