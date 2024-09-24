حزب الله يطلق عدة صواريخ على مدن بشمال إسرائيل (فيديو)

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مناطق عدة بالجليل؛ مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بعدما أطلق حزب الله اللبناني عدة صواريخ على شمال إسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار بمدينتي العفولة والناصرة بشمال إسرائيل ومستوطنات قرب الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نحو 30 عملية إطلاق صواريخ جرت الليلة الماضية باتجاه شمال حيفا والجليل، مشيرة إلى تعليق الدراسة في بلدات إضافية بشمال إسرائيل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش نفذ غارات على 1600 هدف في لبنان.

أعنف هجوم

وفي اليوم الثاني من أعنف هجوم تشنه إسرائيل على لبنان، نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات على مدن وبلدات في شرق لبنان بينها بعلبك ودورس والبزالية وشعت.

وأعلنت إسرائيل أنها قصفت عشرات الأهداف العائدة لحزب الله خلال الليل في جنوب لبنان، وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش نفذ غارات على 1600 هدف في لبنان.

وشنت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مدن وبلدات في محافظة بعلبك الهرمل بشرق لبنان؛ مما أسفر عن استشهاد أسر بكل أفرادها، وتسبب في حركة نزوح للسكان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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وقالت الوكالة اللبنانية إن المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات على مدن وبلدات في محافظة بعلبك الهرمل، بينها مدينة بعلبك وبلدات دورس والبزالية وشعت.

وأشارت إلى أن الغارات أودت بحياة أسر بكل أفرادها تحت الركام، وأسفرت عن جرح عدد آخر تم نقلهم إلى المستشفيات، دون تقديم أرقام محددة.

حركة نزوح

وذكرت أن الغارات أدت إلى حركة نزوح في محافظة بعلبك الهرمل إلى أحياء وبلدات مجاورة بعيدة من دائرة الاستهداف، لافتة إلى أنه تم فتح قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد في المحافظة لاستضافة هؤلاء النازحين.

وقبل ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا غارات على مناطق بجنوب لبنان بينها بلدتا كفردونين والسلطانية والمنطقة الواقعة بين بلدتي الحميري وطيرفلسية.

وأمس الاثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح، أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات بينه وبين حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استهدف بعضها منازل.

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انطلاق صفارات الإنذار

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله عشرات من الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.