ألوية الناصر صلاح الدين تعلن تصنيع سلاح جديد ودخوله الخدمة (فيديو)

في الذكرى الـ25 لانطلاقتها، كشفت ألوية الناصر صلاح الدين في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن سلاحها الجديد، ونشرت مقطعا مصورا بهذه المناسبة قالت فيه “نكشف عن تصنيعنا سلاح قناصة (AMA) ودخوله الخدمة، وتنفيذ عدة عمليات قنص في معركة طوفان الأقصى”.

تأسيس ألوية الناصر صلاح الدين

تأسست ألوية الناصر صلاح الدين مع بداية انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 سبتمبر/أيلول 2000، بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وبعض جنود الاحتلال المسجد الأقصىى، وفي اليوم ذاته، أعلنت الألوية عن نفسها في بيان تبنت فيه عملية استهدفت بها مستوطنة نتساريم في محيط قطاع غزة.

ودخلت الألوية مجال التصنيع الصاروخي، فتمكنت من تصنيع وتطوير صواريخ بعيدة المدى أطلقت عليها اسم “ناصر1″، و”ناصر 2″، وكذلك صاروخ “ناصر 3″، وصاروخ ناصر بنسخته الرابعة.