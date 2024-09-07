مشاهد مروعة بعد قصف إسرائيلي لمدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في غزة (فيديو)

مشاهد مروعة كشفت عنها صور سجلها مراسل الجزيرة محمد شاهين بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مصلى داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني بغزة عبر منشور على منصة تلغرام “استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في منطقة الشيخ رضوان”، مضيفًا “طواقمنا تعمل لإجلاء الشهداء والجرحى”.

وشهدت الأشهر الماضية استهداف إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مما أدى إلى وقوع مجازر بحق المدنيين بداخلها وخاصة من النساء والأطفال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يجبر الجيش الإسرائيلي أبناء المناطق والأحياء السكنية على مغادرتها استعدادًا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر النازحون الفلسطينيون إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث يعانون نقصًا شديدًا في المياه والطعام، وتفشي الأمراض.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مليوني شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 2.3 مليون.